Известная украинская модель Даша Астафьева поделилась несколькими фотографиями с новой съемки в сразу нескольких образах.
Серию снимков она опубликовала в своем Instagram.
"Один летний день в приятной компании… Наш выбор пал на мировых фаворитов с 1958 года", – подписала модель фото.
На снимках Даша позирует в нескольких совершенно разных платьях, обнажая то спину, то ноги, то живот. Волосы ее при этом собраны в пучок.
Поклонники модели массово признаются ей в любви в комментариях, восхищаясь красотой: "Шик", "Роскошная", "Мур", "Как всегда невероятно прекрасная", "Похоже на спектакль в театре", "Даша, вы такая разная", "Сногсшибательная", "Как всегда великолепная".
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