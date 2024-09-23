Российская певица родом из Украины Ани Лорак, которая до сих пор молчит о большой войне и называет себя "голубем мира", опозорилась на концерте в Москве.

Располневшая артистка вышла на сцену в коротенькой юбке, которая к тому же постоянно подпрыгивала. В итоге ей на помощь пришла ведущая Лера Кудрявцева.

Она подошла к сцене и опустила юбку Лорак, а затем показала зрителям, которые активно обсуждали стиль певицы и смеялись над ней, средние пальцы.

Как отреагировали пользователи сети

"Такая хабалка"

"Я бы запретила выход на сцену в трусах и в юбках выше колен! И открытое декольте"

"Что ты там прикрываешь? Курагой никого не напугать"

"Это не стрип-клуб"

Отметим, Ани Лорак недолюбливают в России из-за ее молчаливой позиции по войне. И украинцы, и россияне хейтят ее.

Напомним, ранее предательница Ани Лорак неожиданно показалась в желто-голубом наряде. Сама поклонница диктатора подписала кадр одним словом - "Нежность". Однако некоторые Telegram-каналы намекают на то, что, возможно, она наконец прозрела.

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