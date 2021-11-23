Певица хотела приготовить ужин, но что-то пошло не так.

Украинская певица и модель Даша Астафьева в программе Алексея Дурнева "Пожежа" рассказала, как однажды хотела приготовить своему возлюбленному Артему Киму ужин, но едва не сожгла его квартиру.

По словам звезды, она сварила борщ, приготовила второе, а затем решила сделать гренки в микроволновке. Даша поставила их на 14 минут и ушла в ванну. В результате квартира едва полностью не сгорела.

"Первое, что я сделала - решила приготовить ужин, потому что мужчина ехал из командировки. Я сожгла полдома. Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. И решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ", - сказала Даша.

Читайте такжеПоклонник Дмитрия Гордона сделал сенсационное признание: "Спать с вами одно удовольствие"Когда Артем приехал домой, то не стал устраивать своей возлюбленной скандал. По словам певицы, он принял ситуацию и простил ее.

Отметим, недавно стало известно о разрыве Даши Астафьевой и Артема Кима спустя 5 лет отношений.

Напомним, ранее Даша Астафьева устроила пожар на "Танцах" и стала участницей нового сезона.

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Автор: Диана Могилевич