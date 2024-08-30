Ею таки оказалась студентка музыкального колледжа Соломия Опрышко.

Главная загадка украинского шоубизнеса - певица Klavdia Petrivna - впервые открыла лицо на публике. Она сняла маску и показала кардинально измененный образ.

Это произошло во время дебютного концерта во Дворце Спорта. Певица скрывала личность с самого начала карьеры. Ею таки оказалась студентка музыкального колледжа Соломия Опрышко.

Ранее Klavdia Petrivna спела в дуэте с известной группой Tvorchi. Артисты представили совместный трек "Орбиты" и клип к нему, в котором исполнительница засветила свое лицо.

По словам артистов, они поют о двух сильных личностях, которые постоянно конкурируют между собой. В то же время у них есть чувства друг к другу и они хотят быть вместе. Как участники группы Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, так и Klavdia Petrivna довольны результатом сотрудничества и называют песню одной из лучших в своих репертуарах.

Кстати, в новом клипе Klavdia Petrivna показала свое лицо. Певица впервые предстала перед поклонниками без кимоно, больших шляп и масок. Она показалась в очках и платке, поэтому можно хорошо разглядеть ее лицо.

Ранее известный украинский певец Владимир Дантес высказался о загадочной артистке Klavdia Petrivna. Исполнитель неожиданно вступился за звезду и обругал коллег, которые рассказывают, кто скрывается под большими шляпами.

Дантес убежден, что образ Klavdia Petrivna - это что-то новое и интересное в украинском шоубизнесе. Музыкант говорит, что ему нравится эта загадка. Однако Владимир не скрывает, что его возмущают звезды, которые раскрывают личность певицы.

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