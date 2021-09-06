Navai нагрубил своей поклоннице, когда та попросила сделать с ним фото.

Российский дует HammAli и Navai приехали в Украину и уже успели отыграть концерт в Днепре.

После концерта они отправились в ресторан, где их заметила одна из поклонниц. Девушка подошла к Navai, чтобы сделать совместное фото, но перед этим уточнила кто он - Navai или HammAli. Такой вопрос разозлил артиста и он очень грубо ответил фанатке.

"Navai сказал: "Если кто-то из вас сядет на лицо моему другу, то тогда будет фото". Это разожгло конфликт. Моя подруга у него спросила, а как его зовут? Он HammAli или Navai? Это его задело. Короче, все это было очень некрасиво. Кажется, что они такие хорошие песни поют о женщинах, страдают, рыдают. А на деле "сядь на лицо", - заявила девушка.

Стоит отметить, что сами артисты пока никак не прокомментировали эту неприятную ситуацию. Известно лишь то, что сейчас они находятся в Киеве, но совсем скоро вернутся в Москву.

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Автор: Диана Могилевич