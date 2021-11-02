Артист тяжело переживает болезнь сына.

Украинский артист, солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые рассказал, что врачи диагностировали у его сына неизлечимую болезнь.

Этим откровением он поделился в программе "Битва экстрасенсов".

По словам артиста, его сын болеет уже четвертый год. Мальчик остановился в развитии и страдает от боли. Но точного диагноза Харчишин не назвал.

"Я думал, что страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее, потому что, когда твой близкий человек, твой сын остается дома рядом с тобой, но он меняется… В конце концов, остается тело, а душа... он просто постепенно уходит. Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоем представлении один, а приходишь домой — это другой человек. Просто вытащили из него все изнутри", - сказал Харчишин.

Читайте также"Боюсь рожать": Алина Гросу призналась, хочет ли родить сына любимомуОтметим, Валерий Харчишин с 2009 года женат на Юлии Кузьминской. Пара воспитывает троих сыновей. При этом артист не сказал, кто именно из его сыновей болеет.

Напомним, ранее у Анатолия Анатолича случилось горе в семье.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич