Украинский артист Святослав Вакарчук отправился в тур с экс-участницей шоу "Голос страны", 23-летней Виталиной Мусиенко.
Об этом говорится в программе "Разоблачение".
Так, они много времени проводят вместе, поэтому в СМИ просочилась информация об их возможном романе. По словам инсайдеров, пару даже "застукали" во время поцелуев и объятий. При этом ни Святослав, ни Виталина пока никак не прокомментировали эти слухи.
Напомним, месяц назад Святослав Вакарчук заявил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой.
"После более чем 20-ти лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись", - написал тогда лидер группы "Океан Эльзы" в Instagram.
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