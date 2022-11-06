Австралийская певица покорила зрителей своим эпатажным внешним видом.

Австралийская певица Кончита Вурст покорила зрителей и суддей Евровидения-2014, появившись на сцене в образе роскошной женщины. А главной "изюминкой" была борода, несмотря на длинные волосы, яркий макияж и платье.

После самого масштабного песенного конкурса к Вурст пришла не только слава, но и узнаваемость в каждом уголке мира. Ведь забыть такую артистку просто невозможно.

Однако с тех пор в жизни Кончиты все же произошли изменения. Во-первых, она вернула себе имя Том. Во-вторых, отстригла длинные локоны и отказалась от косметики. Сейчас австралийский певец выглядит как мужчина.

При этом что-то в образе звезды таки осталось - борода и любовь к эпатажным нарядам.

Кончита Вурст поддержала Украину

Артистка выразила надежду на то, что Украина присоединится в Евросоюзу. А пока она призвала донатить на нужды украинской армии, чтобы мы могли отбивать атаки России.

"Давайте вместе обнимать Украину, ведь она встанет из пепла, как феникс", - сказала ранее Кончита.

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