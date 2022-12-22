Она не смогла добежать до уборной.

На днях состоялась модная премия в центре Москвы, во время которой произошел нелепый конфуз. Одна из гостей после банкета не удержалась и сходила под себя прямо на красной дорожке.

Как сообщает издание "Дни.ру", светская львица еще перед церемонией блестала на дорожке вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой и другими знаменитостями РФ, а после банкета она попала в конфуз.

Оказывается, женщина перебрала свою норму алкоголя, поэтому не смогла добежать до туалета. Она села на красную дорожку и помочилась. Кроме того, сообщается, что, раздвинув ноги, она "засветила" свои интимные места без нижнего белья.

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Стоит отметить, что имени светской львицы росСМИ не называют. К слову, ее лица на снимке не видно, поэтому разглядеть, кто именно попал в такой стыдливый конфуз - невозможно.

Напомним, Jerry Heil на концерте упала в оркестровую яму. Певица травмировалась, ей пришлось ехать в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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