Девушки попали в курьезную ситуацию.

17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2023, во время которого случился конфуз. Ведущая Екатерина Павленко случайно наступила на платье KRUTЬ.

На канале Eurovision Ukraine в TikTok появилось видео с этим моментом и шутки украинцев по этому поводу. Так, пользователи сети сравнили Екатерину Павленко с депрессией, а бандуристку - с собой.

Также юзеры вспомнили и об Алине Паш, которая победила в Нацотборе в прошлом году, но не поехала на Евровидение из-за выступления в незаконно аннексированном Крыму. В сети появился мем, где Марина Круть в образе Алины Паш, а Павленко воплотила образ всех украинцев и просит показать справку о посещении Крыма.

Видео дня

Были и другие шутки, связанные непосредственно с Павленко: "Go_A пытаются пойти за кулисы после концерта, а фанаты хотят в третий раз на бис". А один из поклонников певицы и вовсе написал, что завидует платью KRUTЬ, так как хочет, чтобы Павленко и на него наступила.

Скандал в финале Нацотбора

В этом году, как и во все предыдущие, не обошлось без скандалов. Украинская группа 2TONE во время своей визитки сделала достаточно резкое заявление в адрес своих коллег.

Они заявили, что им стыдно за музыку популярных нынче в Украине артистов - Kalush Orchestra, Skofka и Ани Тринчер. Участники группы уверены, что все эти артисты просто играют на чувствах людей ради своей выгоды. А вот сами они пришли на Евровидение, чтобы изменить ситуацию.

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