Тарабарова показала дочь / instagram.com/tarabarova
Украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала в Instagram фотографию со своей маленькой дочерью.
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На снимке певица предстала в свободной белой рубашке, а на руках она держит свою малышку. Фото получилось очень нежным и светлым.
Напомним, что 23 сентября на свет появилась Мария. Девочка родилась в 18:55 с весом 3560 г и ростом 54 см. Также у Светланы есть сын Иван, которому уже два года.
Тарабарова показала дочь / instagram.com/tarabarova
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