Актриса умерла 24 ноября.

Известная актриса Светлана Обидина умерла 24 ноября. Она скончалась на 46-ом году жизни.

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Об этом сообщается на сайте петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом".

В заявлении говорится о том, что звезда умерла во вторник, 24 ноября. Причина смерти пока не сообщается.

Известно, что актриса родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. После университета она работала у Вениамина Фильштинского в театре "На Крюковом канале", в "Балтийском доме" и петербургском "Небольшом драматическом театре" Льва Эренбурга.

Также она снималась в известных сериалах, которые покорили многих зрителей - "Улицы разбитых фонарей", "Преступление и наказание" и "Мажор".

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Автор: УНИАН