Певица опубликовала фото с отдыха.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха.

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На снимке она позирует в окружении высоких пальм. Звезда надела ультраоблегающий черный комбинезон с поясом, который подчеркнул ее талию. Интересно, что комбинезон приоткрыл одно плечо певицы, выделив ее сексуальные ключицы. А дополнила такой образ Лобода черными босоножками на высоком каблуке и массивной сумкой золотистого цвета.

"Ногам нет конца и края", "Длинноногая дама", "Очень красивые длинные стройные ножки", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич