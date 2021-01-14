Лобода сверкнула стройными ножками / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.
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Светлана надела раздельный купальник с анималистическим принтом. На снимке она позирует спиной к фотографу. Таким образом видно ее подтянутую попу. Вероятно, певица следит за своим питанием и занимается спортом.
"Фигура огонь", "Нереально красиво", "Какая красота! Просто невероятно! И пляж красивый, море, солнышко, и Светлана Сергеевна такая восхитительная", - написали фанаты.
Лобода сверкнула стройными ножками / instagram.com/lobodaofficial
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