Певица отправилась на отдых.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.

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Светлана надела раздельный купальник с анималистическим принтом. На снимке она позирует спиной к фотографу. Таким образом видно ее подтянутую попу. Вероятно, певица следит за своим питанием и занимается спортом.

"Фигура огонь", "Нереально красиво", "Какая красота! Просто невероятно! И пляж красивый, море, солнышко, и Светлана Сергеевна такая восхитительная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич