цей матеріал доступний українською

Светлана Лобода без лифчика показала сексуальное фото

11:57, 26 июля 2020
Звезды
228 0
Лобода предстала в леопардовом наряде / instagram.com/lobodaofficial

Звезда предстала в длинном золотистом платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Стоит отметить, что платье прекрасно сочетается с цветом волос Светланы.

"Вы такая красивая", "Ах какая женщина, какая женщина", "Богиня", - написали фанаты.

Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода очаровала сеть милыми фото с малышкой Тильдой в разных позах.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter