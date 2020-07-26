Светлана Лобода без лифчика показала сексуальное фото

Певица засветила торчащие соски.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где позирует без лифчика.

Звезда предстала в длинном золотистом платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Стоит отметить, что платье прекрасно сочетается с цветом волос Светланы.

"Вы такая красивая", "Ах какая женщина, какая женщина", "Богиня", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода очаровала сеть милыми фото с малышкой Тильдой в разных позах.

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