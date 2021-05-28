Известная американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала пикантный снимок, на котором она лежит сверху на муже на траве в парке.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
Снимок был сделан до того, как Эмили узнала о своей беременности. Как известно, модель родила первенца в начале марта текущего года.
«Была беременна и не знала об этом», – подписала Ратаковски снимок.
Поклонники модели в комментариях порадовались за сладкою парочку: «Как мило», «Впечатляющая картинка», «О, их души знали это!», «Очень горячо!», «Фото, сделанное проходящим мимо незнакомцем?».
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