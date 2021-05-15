Манекенщица снялась в откровенном черном платье с открытой спиной.

Известная американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками новыми снимками, на которых позирует в сексуальном платье.

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На снимках модель позирует в черном платье, обнажающем спину и едва прикрывающем грудь.

Образ Ратаковски дополняют босоножки оранжевого цвета и лимонная сумочка.

Поклонники Эмили восхитились стройной фигурой модели, которая в начале марта стала мамой: «Как тебе удалось вернуться в форму так быстро?», «Роскошное тело», «Вот это мамочка», «Секси».

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Автор: Катерина Шварц