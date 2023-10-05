Участница шоу "Супермама" Юлия Кичила в интервью УНИАН рассказала, как попала в проект, почему выпуск с ней стал скандальным, и на самом ли деле она "мама-миллионерша", как ее позиционировали в шоу.

Юлия, вы запомнились публике как участница шоу "Супермама". Однако выпуск с вами стал настоящей "ядерной бомбой", ведь еще пожалуй никого не пытались вывести на чистую воду так, как вас. Расскажите о своих впечатлениях от проекта.

Да, действительно, выпуск с моим участием навел много шума. После выхода в эфир ко мне усилилось внимание со стороны аудитории в соцсетях и СМИ. Я получаю много вопросов и комментариев, и несмотря на сложившийся телевизионный образ, все они – только положительные.

Попытки вывести на чистую воду обусловлены лишь тем, что участницы проекта не понимали, как можно жить иначе. К сожалению, когда люди ограничивают свои амбиции и стремление к более высокому уровню жизни, они не могут принять и поверить, что кому-то удалось достичь своих целей собственными силами.

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Сам процесс съемок был психологически трудным для меня, несколько раз хотелось все отменить и оставить проект. Однако у нас завязались очень хорошие отношения со съемочной группой, не хотелось создавать для них проблем.

Вас назвали мамой-миллионершей. Не обидело ли вас то, что режиссеры обратили внимание публики именно на ваше состояние, а не на вас как на личность?

Нет, не обидело. Я понимаю, что это шоу, в котором важно создать яркий образ, чтобы он запомнился зрителям. Звание "мамы-миллионерши" воспринимаю как меткую аффирмацию. Я человек со средним состоянием, но если уж запомнилась как миллионерша, то буду добросовестно работать для подтверждения этого статуса в реальной жизни.

Многие участницы говорят о том, что шоу - монтаж. Было ли такое с вами?

Не могу назвать это монтажом. Как и в любом шоу на реальных событиях с элементами интервью, некоторые высказывания и мнения в финальной версии были прерваны. Из-за этого, возможно, интерпретированы по-другому. Смонтировать и перекрутить абсолютно весь отснятый материал - просто невозможно.

Кстати, к съемкам вашего выпуска присоединилась ваша племянница, которая впоследствии сказала, что ее заставили говорить то, что нужно, а не то, что она считала нужным.

Мою племянницу сложно заставить говорить то, что она не хочет. Мы все взрослые, устоявшиеся личности, и журналисты проекта не обладают гипнозом или магией принуждения, чтобы сделать это.

Как вы вообще попали на кастинг шоу? Сложно ли было его проходить?

К участию в шоу меня начали приглашать еще когда ребенку было полгода. Я отказывалась, ведь была очень занята открытием детского сада. Потом решила попробовать что-то новое и согласилась. Кастинг проходил в формате разговора с представителями проекта. Сначала онлайн, потом личная встреча и согласование графика съемок. Ничего сложного.

Как близкие отреагировали на ваше участие в шоу?

Мои родные всегда поддерживают меня во всех идеях и решениях. Им нравится, как я проявляю себя в соцсетях и медиа, поэтому они без колебаний согласились также принять участие в съемках.

После того как участницы побывали у вас дома, вы общались с Дмитрием Карпачевым. Почему вы общались онлайн, а не, как всегда было, лично?

Даже не задумывалась над этим вопросом. Съемки были довольно насыщенными, параллельно у меня было много работы. Все происходило очень быстро, поэтому на некоторые вещи просто не обратила внимания.

Понравился ли вам Карпачев как психолог? Прислушались ли вы к его советам?

Дмитрий Карпачев - хороший специалист, он дал мне очень дельный совет по объяснению ребенку смерти ее отца. Однако его анализ моей личности не полностью совпадает с реальностью. Не думаю, что даже такой профессиональный психолог, может дать объективную оценку поведению человека, наблюдая за ним лишь в момент участия в телевизионном проекте.

В реальной жизни я довольно позитивный человек – всегда улыбаюсь, обожаю здоровый и острый юмор. Кстати, очень не люблю давать советы и вмешиваться в чужую жизнь. Весь свой фокус и ресурсы сосредотачиваю на себе, семье и своем бизнесе.

Вы не только мама, но и успешная блогерша и бизнесвумен. Как вам удается все это сочетать?

Качественный тайм-менеджмент и четкое планирование. Каждый мой день расписан поминутно, а самодисциплина помогает ничего не упустить. Также важно не бояться делегировать дела помощникам. При этом я хорошо понимаю себя и свой организм, когда чувствую сильную усталость – без колебаний отменяю все встречи и дела, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Раскройте секрет своего успеха.

От природы я очень упряма и настойчива. Любое дело, за которое берусь, должно успешно реализоваться. К тому же я постоянно учусь, пробую что-то новое, путешествую и открываю для себя различные культуры и мировоззрения. Как известно, обучение чему-то новому формирует новые нейронные связи, что помогает развиваться как личность, раскрывать творческий потенциал и формировать новые идеи.

Под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно постоянно двигаться и никогда не останавливаться на достигнутом.

Таким женщинам как вы часто завидуют. Что для вас значит зависть и как с ней справляться?

Вообще не обращаю внимания на зависть со стороны других. Возможно потому, что мне самой не присуще это ощущение.

В программе вы рассказывали о своем бизнес - ресторанах, детском саду и прочем. Как вы выживаете в условиях войны?

Иногда бывает довольно тяжело, особенно с садиком. Мы всегда стараемся быть на шаг впереди - опережать сложности и быстро находить решения. Нынешние условия стимулируют мозг работать сильнее, адаптироваться и пробовать что-то новое. К тому же на помощь всегда приходят друзья и партнеры. Такая поддержка мотивирует и позволяет чувствовать себя увереннее.

Сколько вы обычно тратите в месяц?

Как и любой хороший предприниматель, большую часть своей прибыли я реинвестирую в другие проекты. Поэтому расходы на месяц не так велики, как может показаться.

Кроме всего вы очень красивая женщина. Расскажите, как вы ухаживаете за собой. Делали ли пластические операции?

Конечно я регулярно посещаю косметолога, пользуюсь качественным и правильно подобранным домашним уходом, но основа основ – это здоровое питание и спорт. Меньше года назад сделала несколько пластических операций – маммопластика, блефаропластика и небольшая коррекция формы носа.

Обычно люди, как и большинство участниц шоу, уверены, что пластические операции - это результат борьбы с комплексами.

Вообще не помню, чтобы я комплексовала из-за внешности. Когда был лишний вес - чувствовала себя очень привлекательной. Даже трансформация, которую я прошла, была обусловлена не борьбой с комплексами, а собственным желанием стать лучше, проверить себя на прочность и усилить самодисциплину. Когда ты не борешься с чем–то, а проходишь интересный квест - все удается гораздо быстрее и совершенно безболезненно.

Какое место в вашей жизни занимает спорт?

Спорт всегда на первом месте. Ежедневные занятия заложены в мой график, поэтому его место в моей жизни равнозначно работе. Ведь спорт - это также работа, работа на своим здоровьем, красотой и выносливостью.