Старшая дочь актрисы молчит о войне, которую более года назад развязала в Украине Россия.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, получила ли она поздравления с Пасхой от своей старшей дочери Антонины Паперной. Она живет в РФ вместе со своим мужем и детьми.

В эфире "Сніданку з 1+1" Сумская рассказывала о традициях своей семьи. Актриса поделилась теплыми воспоминаниями, рассказала о младшей дочери. Ведущая Валентина Хамайко спросила, поздравила ли Сумскую старшая дочь - Паперная.

Актриса не стала убегать от вопроса и честно ответила. Паперная ей звонила. Сумская и ее муж разговаривали с дочерью и внуками.

"Поздравили. Малые нас поздравляли: "Бабуля с праздником, бабуля-дедуля", - призналась Сумская.

Судя по всему, ведущая заметила, что актриса рассказала об этом с грустью. Поэтому Хамайко отметила, что родственники все равно должны общаться, ведь связь нужно поддерживать несмотря ни на что.

"Как бы ни складывались обстоятельства, семья остается семьей, связь нужно поддерживать. Это чрезвычайно важно", - добавила ведущая.

Что известно о дочери Ольги Сумской

Старшая дочь актрисы уже много лет живет в РФ. Там она работает и нашла себе мужа - российского актера Владимира Яглыча, от него Паперная родила двоих детей. После 24 февраля 2022 года дочь Сумской ничего не говорит о полномасштабной войне.

Из-за этого сама Паперная и ее мать получают немало критики от украинцев. Сумская отмечала, что ей трудно читать негатив, однако она не прекратит защищать дочь. По словам актрисы, Паперная "молчит не просто так".

Впрочем, дочь Сумской все равно продолжают критиковать. Недавно она появилась на светском мероприятии в Москве, что осветили росСМИ. Паперную начали хвалить, это не оценили в Украине.

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