Хореограф, который ушел на фронт, не появлялся в соцсетях с января этого года.

Победитель "Танців з зірками" Женя Кот рассказал, что ему известно о хореографе Дмитрии Дикусаре, который служит в ВСУ. Иногда они общаются, поэтому танцор поделился новой информацией.

"С Димой мы, я не могу сказать, что часто, но мы переписываемся. Я ему пишу", - рассказал Кот в интервью славе Демину.

По словам танцора, он недавно переписывался с Дикусаром. Как оказалось, тот сильно заболел и оказался в больнице.

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"Недавно писал, он был в больнице. Он заболел, там какая-то серьезная ангина у него была, очень сильная. Был как раз на больничном", - сообщил хореограф.

Также Кот рассказал, о чем он общается с Дикусаром. В начале полномасштабной войны РФ против Украины они обсуждали много тем. В частности, Дикусар рассказывал Коту, что большинство ребят, ушедших вместе с ним на фронт, уже погибли.

Сейчас же они говорят о другом. Кот спрашивает, как у Дикусара дела, нужна ли ему какая-нибудь помощь. По словам танцора, он не знает, вернется ли его коллега к работе хореографом после войны.

"Мне кажется, нельзя ответить на этот вопрос просто во время войны", - отметил Кот.

По его словам, обо всем этом нужно будет думать уже потом, после победы. Также Кот рассказал, что он думает о Владе Яме, который сейчас живет в США и получил за это немало хейта. Об этом танцор сказал, отвечая на вопрос Демина о том, с кем бы он поздоровался, если бы увидел одновременно Яму и Дикусара.

"Я бы поздоровался со всеми. Тут такая штука. С Владом никакой связи мы не держим, да и до этого не очень держали... Влад всегда держался от всех немножечко в стороне", - отметил Кот.

Что известно о Дмитрии Дикусаре

Звезда "Танців з зірками" пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны. В марте 2022 года Дикусар рассказывал, что он чудом выжил после того, как враг обстрелял его и других военных.

После этого хореограф не часто появлялся в соцсетях. В августе 2022 года Дикусар сообщил о гибели фронтового товарища, а потом он обратился к фанатам лишь в начале зимы 2023 года. Тогда танцор показал фото, вероятно, с боевых позиций.

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