Недавно его коллега Женя Кот рассказал, что он попадал в больницу.

Известный хореограф и легенда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар, который с начала полномасштабной войны РФ против Украины пошел на защиту родины, вышел на связь со своими фанатами. До этого он появлялся в Instagram в январе этого года.

Дикусар показал свое фото и рассказал, где он был. Как оказалось, военный получил возможность увидеться с родными.

"Недавно получил увольнение на определенное время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно, на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу", - написал хореограф.

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Также он обратился к украинцам и тем, кто наживается на войне. Последним Дикусар оставил "пламенное" пожелание.

"Живите, радуйтесь жизни, дорогие украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что неустанно помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения! А тем, кто наживается на этой кровавой войне, хочу пожелать успеть потерять все... Украина была и будет свободной! Всех обнял!" - отметил танцор.

На новом фото Дикусар позировал в обычной одежде. Хореограф сделал селфи в футболке и в наушниках. Где именно он находился - неизвестно. Информацию о своем состоянии здоровья хореограф не комментировал.

Дмитрий Дикусав попал в больницу - что известно

Недавно танцор Женя Кот рассказал, что он общался с Дикусаром. Тогда хореограф, защищающий Украину на фронте, рассказывал ему о своей госпитализации.

По словам Кота, Дикусар попал в больницу. Он серьезно заболел и находился на больничном. Сам танцор о своем состоянии не рассказывал.

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