Примадонну в очередной раз раскритиковали, она не стала молчать.

Известная певица Алла Пугачева резко ответила своим хейтерам, опубликовав новый пост в Instagram.

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья. Спасибо газете МК и лично Артуру Гаспаряну за правду", - написала Алла Борисовна.

Свой пост звезда сопроводила традиционно не совсем удачным селфи: фото и слишком обработанное, и на нем лицо Аллы кажется слишком худым.

Читайте такжеЭкстремально похудевшая Алла Пугачева поразила переменами во внешности (фото)Речь вот о чем: несколько дней назад 57-летняя певица и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина в одном из интервью рассказала, что Пугачева всегда влияла на судьбы артистов и могла "разрушать карьеры неугодных". "Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на "Первом канале никогда", - утверждала Наталья.

А вчера Гаспарян написал статью в поддержку Примадонны под названием: "Врут годами": зачем певица Гулькина обрушилась с "разоблачениями" на Аллу Пугачеву".

Ранее сообщалось, что 60-летний российский художник-постановщик Борис Краснов перед своей смертью дал интервью российским журналистам, в котором откровенно рассказал о непростом характере своей подруги, поп-иконы РФ Аллы Пугачевой.

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Автор: Ольга Робейко