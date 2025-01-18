Писатель отказался голосовать за номинантов на кинопремию.

Знаменитый американский писатель, автор книг "Сияние", "Оно", "Кладбище домашних животных" и "Зеленая миля" Стивен Кинг выступил против проведения 97-й церемонии вручения кинопремии "Оскар-2025", которая и без того оказалась на грани отмены. Не все его поклонники согласились с таким заявлением звезды, но свое мнение он не изменил.

Знаменитость объявил, что не будет голосовать за номинантов на кинопремию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Bsky. Причиной такого решения Кинга стали лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые начались на прошлой неделе.

Как известно, огонь уничтожил тысячи домов, в том числе и звезд Голливуда и объектов инфраструктуры. А также есть пострадавшие и погибшие среди людей.

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"Не буду голосовать на церемонии "Оскар" в этом году. Они должны ее отменить. Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне", - подчеркнул писатель.

Заявление Стивена вызвало шквал обсуждений в сети. Многие пользователи подчеркнули, что, несмотря на ужасные события января, жизнь продолжается и не стоит ничего откладывать на потом. Однако такие упреки не изменили мнение автора книг:

Вы говорите об Оскаре, какой это праздник жизни, и что шоу должно продолжаться, так далее и тому подобное. Все это имеет определенный смысл, но для меня это все еще кажется, будто Нерон играет на горе, пока Рим горит. Или в этом случае, носить модную одежду, пока горит Лос-Анджелес.

Будет ли все же проведена церемония "Оскар" в этом году - пока неизвестно. Ранее она была запланирована на 2 марта в Лос-Анджелесе, в театре "Долби". Официальных заявлений об отмене пока не было. Но организаторы отмечают, что в этом году точно не будет организован традиционный громкий ужин со звездами и вручение им ценных подарков.

Напомним, ранее объявление номинантов на "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Стало известно, когда будут названы кандидаты на получение премии.

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