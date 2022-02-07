18-летняя Мария в стильном образе побывала на дне рождения.

Старшая дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец, 18-летняя Мария побывала на дне рождения дочери бизнесмена Валида Арфуша Эмили и показала серию снимков.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram с подписью:

"Вот такие красивые мы были на невероятном празднике в честь дня рождения Эмили".

На фото Маша позирует в черных кожаных брюках с высокой талией и блестящей обтягивающей кофточке.

Виновница торжества, судя по всему, устроила шумную вечеринку. Известно, что девушке исполнилось 18 лет.

"Шикарные", "Невероятной красоты девушка", "Красавицы", "Люкс", "Кайф", "Какая красивая", "Такая очаровательная", "Фигура – огонь", – отреагировали подписчики Марии в комментариях под фото.

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