Певица призналась, с кем из девочек у нее общение ближе.

Известная украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, в каких отношениях ее дочери - 19-летняя Маша и 13-летняя Алиса. Знаменитость объяснила, почему старшая была вынуждена ходить к психологу.

Ольга говорит, что с Марией у нее прекрасные отношения, она для артистки стала настоящей подругой. Они проводят много времени вместе и у них немало общих хобби. Однако с младшей Алисой пока что у звезды сцены нет такого близкого общения.

У девочки начался подростковый возраст, поэтому, как признается Полякова, ей сложно искать подход к девочке. Но она старается понимать, поддерживать Алису и не надоедать ей.

"С Машей очень прекрасные отношения, потому что она уже взрослая. Это моя подружка. Не так трудно, как с младшей. Младшая только вошла в подростковый возраст. "Все, ты ничего не понимаешь, ты выйди, не заходи ко мне без стука, не разговаривай со мной, мне не интересно с тобой, ты ничего не понимаешь, ты вообще в этом не разбираешься". С одной стороны, это очень сильно ранит, это очень сильно обидно. А с другой стороны, ты понимаешь, что ребенку, чтобы сепарироваться в будущем, надо пройти этот путь. Я смиренно терплю, потому что я уже опытная мама", - сказала исполнительница.

По словам знаменитости, сестры не очень близки друг с другом. Ее дочери почти не общаются между собой. Полякова предполагает, что причиной этому является их 6-летняя разница в возрасте. Также певица призналась, что старшая дочь из-за, вероятно, недопонимания с мамой обращалась к психологу.

"Пока что нет таких близких отношений. У них очень большая разница. Я все-таки думаю, что детей надо рожать немножко подряд. Я прошла такой тяжелый путь с дочкой своей старшей. Я на ней училась, она мне всегда говорит: "Мама, чем я заслужила, что я была твоим пробником?". Она ходила к психологу. Я всегда говорю, что бы мы ни делали, нашим детям будет что рассказать психологу", - убеждена Ольга.

Напомним, ранее Полякова ответила, почему старшая дочь не поехала учиться в США. Певица также рассказала о первом выступлении девушки, которое состоится уже на следующей неделе.

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