Артистка даст два сольных концерта в конце августа, но она не раскроет свою персону тогда.

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna, которая ранее засветила лицо в новом клипе, продолжает скрывать, кем она является на самом деле. Артистка обещала "раскрыть карты" на своих концертах 30 и 31 августа во Дворце Спорта, но этого не произойдет.

Как пишет "Музвар", поклонникам исполнительницы придется еще некоторое время жить только с предположениями, кто же скрывается за большими шляпами и масками. Стало известно, что после двух выступлений в конце августа, артистка появится перед фанатами и 1 сентября.

В этот день на киевской сцене Origin Stage состоятся съемки YouTube-проекта ORIGIN SHOW. В объявлении события отмечается, что присутствующие первыми смогут увидеть лицо Klavdia Petrivna.

Видео дня

"Это шанс на ваше свидание с артисткой. Уже без масок (наконец!) и в дружеской атмосфере в формате музыки, развлечений, интерактива с публикой и интересных разговоров Клавы с известными гостями-артистами", - указали организаторы мероприятия.

Что известно о Klavdia Petrivna

Вокруг исполнительницы ходит немало слухов. Поклонники предполагали, что под маской скрывается Маша Кондратенко, а другие думают, что это молодая певица Соломия Опрышко. В последнее время, когда Klavdia Petrivna появлялась на публике и выпускала новые видео, эта информация уже несколько раз подтверждалась.

Несмотря на то, что до сих пор неизвестно кто же такая Klavdia Petrivna, она уже успела получить свою популярность. Ее карьера стремительно развивалась, а каждая новая песня становилась хитом. Среди ее самых известных песен "Знайди мене", "Я тобі брехала", "Барабан", "Їде дах".

Напомним, ранее блогер заявил, что певицу, выступающую в образе Klavdia Petrivna, заменят на другую. Он раскрыл детали сотрудничества исполнительницы с продюсерами.

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