Стало известно, с кем актеру-воину Девизорову изменила жена и родила ребенка

Новым избранником Гордиенко стал актер, неоднократно попадавший в скандалы.

В сети появились фото экс-жены актера-воина Максима Девизорова - Светланы Гордиенко - и актера Романа Соболевского. Они позировали перед камерой вместе со своим ребенком.

Интересно, что Соболевский, известный по ролям в фильмах "Плут 2" и "Ход коня", публикует фотографии из Лондона, куда он уехал после начала полномасштабного вторжения.

Также стоит отметить, что актер до сих пор продолжает общаться на русском языке в своем блоге.

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Вероятно, Светлана Гордиенко также находится за границей. Известно, что после развода с Максимом Девизоровым она родила ребенка. Сейчас же стало известно, что отцом малыша является Соболевский.

К слову, ранее Максим Девизоров рассказал, что развелся спустя два года брака из-за измены.

Напомним, в интервью УНИАН Девизоров признался, что тяжело переживал этот период.

"Представьте, мое состояние, когда я много месяцев ищу возможности перевестись в тыл, чтобы быть ближе к любимому человеку, а оказывается все зря..." - отметил звезда сериала "Первые ласточки".

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