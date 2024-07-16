Она пыталась побороть рак.

После смерти известной американской актрисы Шеннен Доэрти, которая много лет боролась с раком, в сеть попали фото ее последнего выхода в свет.

В частности, издание Page Six опубликовало фотографии с покойной актрисой. На них она в начале лета прогуливается по набережной в Малибу. Компанию Шеннен тогда составил ее близкий друг Крис Кортаццо. Мужчина нежно обнимал тяжелобольную подругу, которая несла бумажный пакет в руках. Он даже не догадывался, что эта их встреча может больше не повториться.

К слову, в субботу 13 июля актриса Шеннен Доэрти, которая известна по культовым сериалам "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" ушла из жизни. Ей было 53 года. Звезда с 2015 года боролась с онкологическим заболеванием - раком молочной железы. Она проходила длительное лечение и ей даже пришлось удалить молочную железу.

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Через 2 года актриса заявила, что находится в стадии ремиссии. Однако позже рак снова вернулся и забрал ее жизнь навсегда.

Напомним, ранее звезды-коллеги из известных сериалов эмоционально отреагировали на смерть актрисы Шеннен Доэрти.

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