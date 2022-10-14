Брюс Уиллис / фото REUTERS

Американский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией, не отказывает себе в радостях жизни. Он любит проводить время на свежем воздухе со своей супругой Эммой Хеминг.

Так, женщина, которая младше Брюса на 23 года, показала в инста-сториз, как они прогуливались. Супруги сделали трогательное фото, на котором Уиллис целует свою любимую в щеку.

"Я тоже его люблю", – подписала фото Эмма.

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Стоит отметить, что Брюс Уиллис, несмотря на проблемы со здоровьем, выглядит все так же привлекательно. Внешне он особо не изменился за последние годы.

Скриншот Instagram

Брюс Уиллис: проблемы со здоровьем

В марте 2022 года стало известно, что у голливудского актера диагностировали афазию. Это расстройство речи, возникающее в результате повреждения головного мозга. Из-за этого недуга он был вынужден завершить актерскую карьеру.

Также сообщалось, что афазия могла появиться у актера после полученной травмы на съемочной площадке в 2002 году.

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