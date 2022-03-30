У актера была диагностирована афазия, которая вызывает расстройство речи.

Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за диагностированной деменции.

Об этом сообщила его бывшая супруга актриса Деми Мур. По ее словам, Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, которая вызывает расстройство речи.

"Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку", - написала Мур.

Брюс Уиллис

Актеру недавно исполнилось 67 лет. В кино начал сниматься в 1980 году. Широкую популярность он получил благодаря сериалу "Детективное агентство "Лунный свет"" и серии фильмов "Крепкий орешек".

Также Уиллис играл главные роли в блокбастерах "Пятый элемент" и "Армагеддон". Кроме того, актер выступал как исполнитель блюзов. У него вышли два альбома в 1980 годах.

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