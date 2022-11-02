Как оказалось, Меладзе покинул Россию.

Еще 24 февраля российский певец Валерий Меладзе высказался против войны в Украине, а его старший брат Константин до сих пор молчит. В сети начали ходить слухи, что Меладзе-старший развелся с женой Верой Брежневой из-за разных политических взглядов. Певица еще в начале полномасштабного вторжения уехала в Польшу помогать беженцам.

Поэтому вокруг этой звездной семьи очень много домыслов и слухов. Рассказать подробнее о том, что сейчас происходит с Меладзе решился украинский артист Андрей Данилко. В интервью Екатерине Гордеевой он сказал, что Константин Меладзе сейчас находится в Италии.

"Он очень сложно уезжал", - сказал Андрей Данилко.

При этом Данилко не ответил на вопрос об отношениях братьев Меладзе. Он лишь добавил, что никогда не считал Меладзе серьезным человеком: "Он - пацан".

Напомним, Андрей Данилко откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Артист признался, что его самочувствие только сейчас начало улучшаться.

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