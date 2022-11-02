Артист признался, что его самочувствие только сейчас начало улучшаться.

Вокруг украинского артиста Андрея Данилко давно ходят слухи, что он болен. А все потому, что он остановил свою активную концертную деятельность под псевдонимом Верки Сердючки.

В интервью Екатерине Гордеевой он признался, что сумасшедший график выступлений и такая нагрузка, которая была у него, привели к неприятным последствиям.

"Я себя очень запустил. Все эти гастроли, скачки, когда ты в юном возрасте, еще проходят, а потом…" - признался Данилко.

Он добавил, что у него произошел гормональный сбой, и только сейчас он начинает становиться "человеком". Кроме того, сейчас Андрей Данилко очень похудел.

Стоит отметить, что постепенно он возвращается к привычной жизни. Артист выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Напомним, ранее Андрей Данилко вспомнил, как отец-тиран избивал его маму. Знаменитость поделился, что однажды отец и на него поднял руку, но потом извинялся.

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