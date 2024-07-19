Оказалось, что певец это сделал не только для их лучшего образования.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который недавно выгнал своих детей из РФ, не может справиться с их воспитанием и дисциплиной.

По словам некоторых росСМИ, это и стало причиной для того, чтобы его дочь Алла-Виктория и сын Мартин поехали в Дубай на обучение в самую дорогую школу.

Оказалось, что это швейцарское международное частное учебное заведение в ОАЭ, которое принимает учеников с 3 до 18 лет. Там всего 2000 детей, из них 350 иностранцев из России, США, Франции и Швейцарии. На территории школы дети должны ходить только в форме.

Видео дня

Поэтому, по слухам, сторонник диктатора отправил своих наследников не только ради того, чтобы они получили лучшее образование или, чтобы избежать повышенного внимания к ним. Он хочет, чтобы их воспитали там более строго.

К слову, детей Киркорову родила суррогатная мать. Киркоров часто брал Аллу-Викторию и Мартина с собой на концерты и различные шоу. Но когда дети подросли, он решил отправить их за границу на учебу. Также певец отметил, что не дает им карманных денег, чтобы контролировать все их действия.

Напомним, ранее дочь Киркорова - Алла-Виктория публично высмеяла отца-путиниста.

Вас также могут заинтересовать новости: