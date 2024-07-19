Путинист Киркоров отправил детей на учебу за границу не просто так / скриншот Instagram

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который недавно выгнал своих детей из РФ, не может справиться с их воспитанием и дисциплиной.

По словам некоторых росСМИ, это и стало причиной для того, чтобы его дочь Алла-Виктория и сын Мартин поехали в Дубай на обучение в самую дорогую школу.

Оказалось, что это швейцарское международное частное учебное заведение в ОАЭ, которое принимает учеников с 3 до 18 лет. Там всего 2000 детей, из них 350 иностранцев из России, США, Франции и Швейцарии. На территории школы дети должны ходить только в форме.

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Поэтому, по слухам, сторонник диктатора отправил своих наследников не только ради того, чтобы они получили лучшее образование или, чтобы избежать повышенного внимания к ним. Он хочет, чтобы их воспитали там более строго.

К слову, детей Киркорову родила суррогатная мать. Киркоров часто брал Аллу-Викторию и Мартина с собой на концерты и различные шоу. Но когда дети подросли, он решил отправить их за границу на учебу. Также певец отметил, что не дает им карманных денег, чтобы контролировать все их действия.

Киркоров с сыном и дочерью / скриншот Instagram

Напомним, ранее дочь Киркорова - Алла-Виктория публично высмеяла отца-путиниста.

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