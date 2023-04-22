Кошевой отметил, что Зеленский перестал улыбаться.

Лучший друг президента Украины Владимира Зеленского и актер комедийного жанра Евгений Кошевой рассказал, какие изменения заметил в Зеленском за последний год.

В интервью Алексею Суханову он сказал, что с лица президента исчезла улыбка.

"Он стал крепче. Улыбка у него с лица ушла, но чувство юмора он не потерял. Когда переписываемся, иногда бывает так, что что-то напишет, и я думаю: "О, ты в форме, брат". Конечно, сложно видеть человека, который 17 лет улыбается и вместе с ним ты, а тут теперь иначе..." - сказал Кошевой.

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Он добавил, что за время полномасштабного российского вторжения Зеленский стал сильнее. И, смотря его интервью, Кошевой думает, что украинцы уже не захотят отпускать его с поста президента.

"Он стал как железо. Когда видишь его интервью, когда он встречается с мировыми лидерами, то видишь взрослого лидера своей нации. Думаю, после такого его не отпустят украинцы. И вернуться в профессию в общем будет очень сложно", - добавил Кошевой.

Напомним, ранее жена Евгения Кошевого вспомнила жизнь в укрытии.

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