Жена звезды "Квартала" рассказала, как она и ее семья пережили этот год.

Ксения Кошевая, жена комика и звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого, вспомнила жизнь своей семьи в укрытии. Это было в начале полномасштабной войны, год назад.

"Отсчет нового года у меня теперь начинается с 24-го февраля. Из этого числа эти рашисты-варвары перевернули жизнь на нашей мирной земле. В это невозможно было поверить, но это произошло и земля содрогнулась от бомб", - рассказала Кошевая.

Она показала, как они спали в укрытии, а Кошевой светил своей дочке фонариком, чтобы та читала книги. Жена юмориста отметила, что россияне - нация, которая несет только смерть и разрушения. Они принесли нам всем много горя.

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"Этого мы никогда не простим. Они сделали все, чтобы их ненавидеть. Не смотря на страх, ночуя в подвале 38 суток, вместе с соседями, помогая всем, кто в том нуждался, мы остались в Киеве. Сейчас я в который раз убеждаюсь, что это было правильное решение. Этот год показал, что чужие люди могут быть ближе родных. Человечность всегда побеждает. Когда мы вместе - мы не сломлены и несокрушимы. Так было и будет всегда. Верим и приближаем нашу победу! Слава ВСУ! Слава Украине!", - добавила Кошевая и пошутила, что уже готовит чемоданы в Ялту.

Напомним, ранее Кошевой рассказал, как ему предлагали взятку за место в политике.

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