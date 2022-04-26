Артист не смог сдержать эмоций, рассказывая щемящую историю.

Украинский артист Святослав Вакарчук выступил в метро с благотворительным концертом "І все буде добре". Перед исполнением песни "Обійми", которая уже стала своеобразным гимном войны в Украине, он рассказал одну щемящую историю, произошедшую с ним на одном из концертов на Востоке нашей страны.

"Ко мне подошла одна женщина, поблагодарила, что я приехал, обняла меня сильно и попросила, могу ли я спеть песню "Обійми". Это была любимая песня ее мужа, который погиб. Я хочу эту любимую песню миллионов украинцев посвятить всем тем, кто уже в том мире желает нашей общей победы", –рассказал артист.

Рассказывая о просьбе женщины, Вакарчук едва сдерживал слезы. Он вспоминал об этом с комом в горле. Также он заявил, что у украинцев сейчас одна цель - победить в развязанной РФ войне.

"Единственное, что мы можем сделать, и мы должны это сделать, достичь победы и отстроить нашу страну ради тех, кто не дождался наших объятий сегодня. У нас нет другого выбора", – добавил артист.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук показал разбитый оккупантами Харьков.

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