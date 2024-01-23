Именно сегодня, 23 января, Назарий Гук (настоящее имя Юлика) празднует свое 34-летие.

Украинский певец Юлик, который с начала полномасштабного российского вторжения защищает страну на информационном и культурном фронтах, празднует день рождения.

"Сегодня мне 34, и главное желание, чтобы как можно скорее наступила победа! Спасибо всем, кто рядом, спасибо всем, кто приходит на концерты - вы моя жизнь! Иду только вперед и двигаюсь в направлении победы и творчества", - написал певец в Instagram.

Родился певец во Львове, в семье музыканта и учительницы начальных классов.

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Начал карьеру в 7 лет, играя на свадьбах со своим отцом. Впоследствии переехал в Неаполь (Италия), чтобы продолжить обучение в консерватории.

После 8 лет жизни за границей вернулся домой, и через несколько лет начал сотрудничество с группой Дзидзьо, которая и принесла ему известность.

В 2017 ушел из группы и начал сольную карьеру, и по сегодняшний день артист выпускает синглы и клипы, а также собирает средства для ВСУ. За 2023 год ему удалось собрать более 65 000 евро помощи и закрыть многие другие гуманитарные потребности.

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