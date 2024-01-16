Он попал в страшную ситуацию.

Многие помнят "лихие 90-е" как времена, когда процветал бандитизм, было безвластие, криминальные авторитеты держали всех в страхе. Однако певец Гарик Кричевский говорит, что, несмотря на все эти проблемы, было и кое-что хорошее.

"Журналисты, кинематографисты и другие пытаются с тех времен сделать страшное время, когда одни бандиты ездили по городу и расстреливали людей. Это все ложь. Да, бандиты были, но они никуда и не делись. Во-вторых, это было время надежды, когда железный занавес, за которым были люди в СССР, только открылся. Можно было делать бизнес, ездить за границу... Нам казалось, что мы сможем построить капиталистическое будущее. Многое не оправдалось, но тогда был большой эмоциональный подъем", - сказал Кричевский в интервью УНИАН.

Гарик добавил, что те времена не обошли никого, и, действительно, большинство людей столкнулись с бандитизмом.

Видео дня

"Я тоже попадал в очень неприятные ситуации. Когда-то на корпоративе мне пришлось уходить через черный вход, потому что в зале началась стрельба. Были разные ситуации, мы все это видели, но я многого не помню, потому что постоянно был в дороге. Это было такое время, когда было много концертов, а денег мало", - добавил певец.

Также он считает, что властям Украины стоит подумать о том, чтобы создать такие условия, чтобы после завершения войны не вернулись "лихие 90-е".

"Мне кажется, что наша власть должна обеспечить наших воинов после завершения войны, реабилитировать их, чтобы всего этого не было. По опыту Второй мировой войны мы знаем, что когда в Америку вернулись воины, им нечем было заняться, у них были психологические травмы, поэтому начали организовываться мотоклубы, которые потом перешли в криминальные мотоорганизации. В связи с этим возникла проблема", - подытожил Гарик.

Напомним, ранее Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: