Певец вместе с семьей сейчас отдыхает на Мальдивах.

Украинский певец Дмитрий Монатик удивил своих подписчиков, выполнив несколько акробатических трюков и выложив соответствующие фото в сеть.

Снимки исполнитель опубликовал в своем Instagram-профиле.

"Встречаем Китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова!", - посоветовал певец.

На опубликованных фото Монатик выполняет стойки на голове и руках прямо в бассейне. Стоит отметить, что сейчас певец вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

В комментарии к певцу пришла украинская исполнительница Алёна Алёна шутливо написав "Делай эти упражнения каждый день и спина не будет болеть", а организатор event-агентства Людмила Голубицкая отметила Надю Дорофееву и написала "Твой ход".

Фанаты Монатика поддержали шутливое сообщения певца и принялись уточнять когда именно делать упражнения - до еды или после, а кто-то написал, что падает, даже не делая таких стоек.

Напомним, ранее жена Монатика в бикини очаровала сочными бедрами, похваставшись фотографией с отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: