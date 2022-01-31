Ирина Монатик похвасталась фотографией с отдыха.

Супруга украинского мультиартиста Димы Монатика - Ирина - отправила на отдых на острова.

На одном из снимков она позирует, сидя за столиком возле экзотических деревьев. Пикантности фото добавили сочные бедра Ирины, которые она выпятила.

"Жизнь на островах дарит возможность перезагрузится. Но вот, чтобы уехать прям надолго, думаю, возможно, только если с семьей, близкими и командой, чтобы создавать неспешно и максимально кайфуя, так как бездельничать не получается и уж слишком мы любим свою работу - дело своей жизни и нашу команду", - подписала фото Ирина.

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Напомним, ранее MONATIK попал в пикантный курьез с фанаткой.

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