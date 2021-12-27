Девушка попросила сделать фото с артистом, но позировать решила голой.

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик вспомнил, как однажды одна из поклонниц попросила сделать с ним фото.

Об этом сообщает "Сегодня".

Конечно, он согласился, ведь всегда мечтал быть узнаваемым и популярным. Но уже через несколько секунд девушка неожиданно оказалась голой перед ним.

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"Я всегда с удовольствием соглашаюсь, потому что это моя профессия, я хотел быть узнаваемым и все делал для этого. Она открывает телефон, ставит его передо мной, а там ее фото, где она голая", – вспомнил певец.

Напомним, ранее MONATIK тайно сфотографировал свою жену в Абу-Даби.

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