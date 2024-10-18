Он также ответил, возникали ли мысли о разводе.

Украинский певец Андрей Свирский, который известен под сценическим именем Андрей Kishe, рассказал о личной жизни.

Не секрет, что артист уже 28 лет лет в браке с женой Оксаной. Их пару считают одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Однако он впервые ответил, действительно ли в супружеской жизни все так идеально.

"Сейчас в шоу-бизнесе какая-то маничка на развод, видимо, они забыли о моногамности... Брак - это постоянная работа, хотя иногда случаются и ссоры, несмотря на то, что вроде уже и опыт имеем и знаем сколько лет друг друга", - ответил певец в программе "Огненный Фешак".

Он также отметил, что мыслей о разводе у него с любимой не возникало. И на эту тему Андрей решил пошутить так:

"Мы иногда сейчас расходимся по разным комнатам, спим в отдельных комнатах. Но это из-за того, что младшая дочь боится сирен, обстрелов, поэтому часто иду спать в кабинет".

Что известно об Андрее Kishe

Андрей начал карьеру певца в 2002 году. Летом 2006 года вышел его дебютный альбом под названием "Течение", а композиция "Титры" стала настоящим хитом. Впоследствии он победил в "Top Hit Music Awards" в номинации "Открытие года-2020".

К слову, Андрей вместе с женой Оксаной воспитывают двух общих дочерей.

Напомним, ранее известный украинский актер Валентин Томусяк рассказал о кризисе в браке.

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