Речь пойдет о певце Андрее Kishe.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов в своем новом выпуске на YouTube-канале поделился инсайдерской информацией относительно личной жизни певца Андрея Kishe.

По словам блогера, музыкант не женился на своей избраннице, а, скорее, вышел за нее замуж, потому что именно она выполняет все его капризы.

"Его жена очень влиятельная и богатая женщина. И именно она выполняет все его капризы - спонсирует, продюсирует, вкладывает в его творчество. Андрей в образе харизматика, самца, а я уверен, что девушкам такой образ нравится. Но судя по отзывам наших "хвостиков", это обычный парень в теле красивого мужчины, который скачет под дудку богатой и влиятельной женщины", - говорит Беспалов.

Он добавил, что картинка в Instagram может не совпадать с реальностью. Поэтому не стоит сразу все воспринимать за чистую монету.

Кто такой Андрей Kishe

Настоящее имя артиста Андрей Свирский. Карьеру певца начал в 2002 году. Летом 2006 года вышел его дебютный альбом "Течение". Андрей снялся в популярном сериале "Возвращение Мухтара-4".

В марте 2010 участвовал в вокальном шоу "Народная звезда". Также снялся в программе "Меняю женщину".

Женат на девушке по имени Оксана. Они в браке уже больше 20 лет. У них есть 15-летняя дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: