Певица сфотографировала Дэвида с интересного ракурса.

Британская певица Виктория Бэкхем обнародовала в своем инста-блоге фотографию супруга Дэвида Бэкхема.

На снимке он позирует в бассейне, лежа на животе. При этом у него приспущены плавки и видно обнаженные ягодицы.

"Счастливая суббота", - лаконично подписала снимок звезда.

"Это самый невероятный акт щедрости, который я когда-либо видела", "Вот почему у Дэвида больше подписчиков, чем у Бруклина", "Виктория - провокатор", "Не может быть счастливее", - пишут фаны.

Семейство Бэкхемов: что известно

В 1997 году Виктория начала встречаться с футболистом Дэвидом Бекхэмом после того, как они встретились на благотворительном футбольном матче. Пара объявила о своей помолвке в 1998 году. 4 июля 1999 году они поженились в ирландском замке.

Сейчас у Бекхэмов трое сыновей и одна дочь - Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид, Харпер Севен.

Автор: Диана Могилевич