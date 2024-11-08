Издание отметило успех этой знаменитости в фэшн-индустрии.

Известный американский глянец Harper's Bazaar выбрал самых выдающихся женщин 2024 года в разных сферах. В списке таких знаменитостей ранее оказалась звезда сериала "Бриджертоны" Никола Кохлан, а на этот раз издание выбрало звезду, которая достигла большого успеха в фэшн-индустрии.

Речь идет о британском дизайнере, бывшей поп-звезде Виктории Бекхэм, сообщает Harper's Bazaar. Она стала обладательницей титула "Женщина года-2024" как предпринимательница. Как известно, жена футболиста Дэвида Бекхэма является владелицей бренда дизайнерской одежды, а в этом году она также представила авторскую линейку косметических средств и духов.

По данным издания, продажи бренда Виктории за последний год выросли более чем на 50%. Кроме того, ее имя часто встречалось на обложках мировых глянцев и в СМИ. Причиной этому стали события, которые произошли в течение последнего года. В частности, ее 50-летие, серебряная свадьба с мужем, а также состоялась премьера документального фильма о семье Бекхэмов, который получил премию "Эмми".

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"Такая честь получить награду "Предприниматель года" от Harper's Bazaar. Спасибо за ваши прекрасные слова и за то, что были со мной в такой особенный вечер! Предпринимательство - это выйти на оригинальный путь, и я горжусь своей командой и домом моды, который мы построили за последние десять лет. Это только начало!" - написала в своем Instagram дизайнер.

Экс-участница группы Spice Girl побывала на церемонии вручения премии Harper's Bazaar в Лондоне. На важное мероприятие она пришла вместе с 13-летней дочерью Харпер Севен. Для события Бекхэм выбрала шелковый костюм цвета слоновой кости, а ее дочь показалась в голубом шелковом платье.

В комментарии для журнала Виктория отметила, что в последнее время она стала равнодушна к популярности и медийности, а также перестала считаться с мнением других. Сейчас она сосредоточена на своей работе и воспитании детей, что, по ее мнению, и является ее ключом к успеху.

Напомним, ранее 25-летний сын Бекхэмов попал в больницу. Бруклин рассказал, что с ним произошло и показал фото из клиники.

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