Калныньш ответил на критику со стороны россиян, которые недовольны его позицией.

Советский актер из Латвии Ивар Калныньш, который ранее публично отрекся от России и осуждает власть страны-агрессора, упрекнул тех, кто пытается его критиковать. Артиста пытаются обвинить в том, что он якобы "должен" за то, что снимался в советских фильмах и стал звездой.

Однако Калныньш не считает, что такая критика обоснована. Актер ответил всем обиженным россиянам.

"Мне говорят: "Вы должны Советскому Союзу, России"... Это вы мне должны, не доплатили. Я тоже гордый! Подумаешь, Госкино, они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные (гонорары - УНИАН). Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников", - отметил Калныньш в недавнем интервью для RTVI.

Видео дня

Также актер рассказал, что в Латвии настроены против кремлевской власти. По словам Калныньша, никто не одобряет полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины более года назад. Артист считает, что страна-агрессор решила "раскулачивать" украинцев, захватывать народ. РФ совершила ошибку, за которую придется дорого платить, отметил он.

Напомним, ранее Калныньш отрекся от России и заявил, что навсегда выбросил из памяти эту страну. Как отметили СМИ страны-агрессора, своими словами он "харкнул" на всех россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: