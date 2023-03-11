Слова Калныньша оскорбили граждан страны-агрессора.

Советский актер из Латвии Ивар Калныньш отрекся от России и заявил, что навсегда выбросил из памяти эту страну. Артист заявил, что считает россиян империалистами.

Калныньш раскритиковал власть страны-агрессора. Актер признал, что раньше снимался в фильмах РФ, но теперь этого делать не будет.

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне - УНИАН) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили", - отметил Калныньш в комментарии для российского Telegram-канала "Абзац".

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Актер окончательно разорвал все отношения с РФ. Калныньш не боится попасть в "черный список". На вопрос о том, как он отнесется к тому, что его могут признать "запрещенным" актером в РФ, он ответил:

Можно я отвечу на это по-французски? Мне наср*ть на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз

Калныньш не скрывает, что выступает против путинской агрессии. Актер не хочет иметь ничего общего с РФ.

СМИ страны-агрессора уже принялись оскорблять Калныньша. Они пишут, что актер поймал "вирус Брыльской", которая недавно назвала россиян "проклятым народом". Помимо этого, росСМИ заявляют, что артист "мерзко харкнул в лицо" своим фанатам.

Кто такой Ивар Калныньш

Известному актеру 74 года. Ивар Калныньш снимался во многих советских и российских фильмах, таких как "Вера. Надежда. Любовь", "Разыскивается опасный преступник", "Бальзаковский возраст или все мужики...", "Гастролеры", "ТАСС уполномочен заявить" и "Рижские каникулы".

У актера пятеро детей и уже есть внук. Летом 2022 года Калнышыш открыто осудил полномасштабную войну РФ против нашей страны. Он назвал Россию страной с проблемами и отметил, что ей не удастся захватить Украину.

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