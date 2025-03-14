Это уже не первое пожертвование Хастингса на помощь украинскому народу.

Сооснователь популярного стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс 2 миллиона долларов США на помощь Украине.

Об этом сообщает Deadline. Отмечается, что деньги пошли на счет американской организации White Stork (Белый Аист), которая занимается критически важной помощью Украине. Руководят ею ветераны США.

Средства планируют потратить на приобретение систем глушения беспилотников и других видов помощи для военных медиков на передовой.

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Примечательно, что это уже не первое пожертвование Хастингса на помощь украинскому народу. Два года назад он перевел 1 миллион долларов на экстренную помощь.

Как известные личности поддерживают Украину

Американская актриса и режиссер украинского происхождения, участница группы "The Yagas" Вера Фармига прямо во время своего концерта поддержала Украину. Вместе с американской группой Gogol Bordello она исполнила песню композитора Владимира Ивасюка "Червона рута".

Ранее известная нидерландская метал-группа Within Temptation выразила свою поддержку Украине. Фронтвумен Шарон ден Адель призвала не забывать донатить на украинские организации UNITED24 и Ukraine Aid Ops, ведь таким образом мир может поддержать украинцев, которые нуждаются в помощи.

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