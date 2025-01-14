Эту комедийную картину стоит пересмотреть каждому.

На стриминговом сервисе Netflix все чаще появляются украинские фильмы и сериалы. Они становятся доступными для зрителей во всем мире и помогают популяризировать украинский кинематограф.

10 января на платформе стала доступной к просмотру еще одна картина, которая уже успела стать самой популярной в Украине и покорила сердца тысяч граждан. Речь идет о комедии "Збори ОСББ" режиссера Мити Шмурака, которая вышла на большие экраны 12 декабря 2024 года.

На Netflix лента возглавила чарт самых популярных в Украине. Такую славу фильм получил благодаря своему комедийному и "легкому" сюжету, а также актерскому составу. В частности, в "Збори ОСББ" снялись Антонина Хижняк, блогер Миша Лебига, Александр Рудинский, Ольга Сумская, Михаил Кукуюк, Евгений Янович и другие.

Студия "Мамахихотала" доказала, что на создание полнометражного фильма можно не тратить год времени, а хватит всего полтора месяца. А также создатели картины, чтобы привлечь к просмотру больше молодежи, пригласили на съемки Лебигу, который сыграл в комедии молодого парня, который постоянно сидит в телефоне.

О чем фильм "Збори ОСББ"

По сюжету фильма, жители многоэтажки собираются на собрание ОСМД, чтобы решить, покупать ли генератор перед возможным блэкаутом на зиму. Однако проблема заключается в том, что одного генератора недостаточно, чтобы обеспечить светом все квартиры одновременно.

Вопрос, кто именно останется без электроэнергии, становится настоящей проблемой и создает конфликты между соседями. Каждый из них пытается получить свою долю и не хочет уступать. Фильм стал как никогда актуальным сейчас, когда россияне почти ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, из-за чего возникает нехватка электроэнергии.

Наконец, вопрос со светом отходит на второй план, поскольку в ходе конфликтов разоблачаются более глубокие личные переживания и недоразумения между людьми, которые годами живут в одном доме.

Напомним, ранее Netflix назвал самые популярные фильмы, которые сейчас смотрят все. Эти картины собрали наибольшее количество просмотров за последнее время. В список лидеров попали и украинские картины.

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