Фэшн-фотограф Соня Плакидюк и танцор Ричард Горн расстались
18:00, 28 июня 2020Звезды
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Пара разорвала отношения, так и не сыграв свадьбу.
Соня и Ричард больше не вместе / фото instagram.com/moi_sofism
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк и хореограф Ричард Горн три года были вместе и готовились к свадьбе. Но ее так и не состоялось.
Об этом говорится в сюжете "Светской жизни".
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Соня рассказала, что в какой-то момент они начали смотреть на будущее по-разному. Но конкретную причину девушка не назвала. Она лишь отметила, что никто не догадается и угадывать даже не стоит. Также фотограф добавила, что есть некие жизненные ситуации в которых не помогает даже бешеная любовь.
"Вільна каса", - ответила Плакидюк на вопрос ведущей Кати Осадчой об отношениях с Горном.
Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые удачные и неблагоприятные для заключения брака дни.
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