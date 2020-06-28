Фэшн-фотограф Соня Плакидюк и танцор Ричард Горн расстались

Пара разорвала отношения, так и не сыграв свадьбу.

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк и хореограф Ричард Горн три года были вместе и готовились к свадьбе. Но ее так и не состоялось.

Об этом говорится в сюжете "Светской жизни".

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Соня рассказала, что в какой-то момент они начали смотреть на будущее по-разному. Но конкретную причину девушка не назвала. Она лишь отметила, что никто не догадается и угадывать даже не стоит. Также фотограф добавила, что есть некие жизненные ситуации в которых не помогает даже бешеная любовь.

"Вільна каса", - ответила Плакидюк на вопрос ведущей Кати Осадчой об отношениях с Горном.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые удачные и неблагоприятные для заключения брака дни.

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